penoplex
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | В Крыму едва не унесло в открытое море отдыхающих на надувных матрасе и круге

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Крыму едва не унесло в открытое море отдыхающих на надувных матрасе и круге
Иллюстрация: irecommend.ru

В Крыму едва не унесло в открытое море отдыхающих на надувных матрасе и круге

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:14 28.07.2021

Накануне днем, в ходе проведения патрулирования акватории на катере БЛ-820 крымские спасатели обнаружили в районе села Морское (юго-восточное побережье полуострова) подающих сигналы о помощи четырех человек на надувных матрасе и круге. Курортников относило в открытое море, они были уже в километре от берега.

Пострадавшие были подняты на борт катера и доставлены на пляж села Морское. В медицинской помощи не нуждались. Со спасёнными проведена профилактическая беседа о правилах безопасного поведения на водных объектах, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

В Крыму едва не унесло в открытое море отдыхающих на надувных матрасе и круге

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.