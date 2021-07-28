В Крыму едва не унесло в открытое море отдыхающих на надувных матрасе и круге

Накануне днем, в ходе проведения патрулирования акватории на катере БЛ-820 крымские спасатели обнаружили в районе села Морское (юго-восточное побережье полуострова) подающих сигналы о помощи четырех человек на надувных матрасе и круге. Курортников относило в открытое море, они были уже в километре от берега.

Пострадавшие были подняты на борт катера и доставлены на пляж села Морское. В медицинской помощи не нуждались. Со спасёнными проведена профилактическая беседа о правилах безопасного поведения на водных объектах, — отметили в ГУ МЧС России по РК.