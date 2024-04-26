В Крыму экологи призывают осудить Киев за провокации на АЭС в Запорожье

Участники Международного экологического форума «Zа наше будущее» призвали мировое сообщество остановить власти Украины в их попытках устроить экологическую катастрофу на Запорожской АЭС, говорится в резолюции форума, сообщили

«Мы осуждаем любые провокационные действия, создающие предпосылки для возникновения экологической катастрофы на континенте. <…> На примере Запорожской области мы видим системные провокации со стороны ВСУ в отношении Запорожской АЭС. Мы призываем все здравомыслящие силы, всех единомышленников в сфере экологической безопасности объединиться и остановить преступные действия украинской власти, — говорится в резолюции.

Отмечается, что обстрелы неоднократно приводили к обесточиванию ЗАЭС, повреждали систему охлаждения, наносили ущерб хранилищам с ядерным топливом. В этой связи неоднократно возникала реальная угроза, способная привести к крайне негативным последствиям не только для экологии России, но и для европейских стран.

В очередной раз призываем международное сообщество обратить внимание на существующие вышеназванные экологические проблемы. Призываем все компетентные соответствующие структуры с полной ответственностью отнестись к сохранению экологического равновесия планеты, — подчеркивается в резолюции.

С начала апреля обстановка в районе ЗАЭС обострилась, в небе периодически замечают беспилотники Вооруженных сил Украины, объявляется режим воздушной опасности. Несколько раз украинские войска наносили удары по территории станции и городу Энергодару.

О форуме

Организатор форума — Крымское региональное отделение Российской экологической партии «Зеленые» при поддержке представительства МИД России в Симферополе, Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым, объединения профсоюзов России Соцпроф, Союза землячеств Луганщины и Русской общины Крыма. В нем, по данным организаторов, приняли участие представители экологической общественности, ученые, общественные и политические деятели, иностранные эксперты из Турции, Сербии, Финляндии.

источник: ТАСС