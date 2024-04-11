В Крыму экс-глава Уютненского сельсовета предстанет перед судом. «Навыделял» в свое время земли

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Уютненского сельского поселения Сакского района. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что с 2016 по 2019 годы действующий на тот период глава при отсутствии законных оснований подписал 79 постановлений о передаче в аренду гражданам земельных участков для жилищного строительства стоимостью 52 млн. рублей.

В последующем на 53 участка гражданами было неправомерно оформлено право собственности, земли были отчуждены из муниципалитета, а бюджету Уютненского сельского поселения причинен ущерб на сумму 34 млн. рублей. Противозаконная деятельность должностного лица выявлена в ходе мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым. В ходе следствия на жилое помещение, земельные участки и транспортные средства фигуранта наложен арест. Приняты меры для отмены незаконной регистрации земельных участков и их возврата собственнику, — сообщили в Следкоме.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.