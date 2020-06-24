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В Крыму – еще две смерти пациентов с коронавирусом
Фото: Point.md

В Крыму – еще две смерти пациентов с коронавирусом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:09 24.06.2020

Два пациента с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки. Подробности не сообщаются, известно только, что у этих больных были еще и тяжелые хронические заболевания. Таким образом, общее число умерших с диагностированным COVID-19 составило 24. На лечении остаются 180 человек, состояние 10 из них тяжелое.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3 410 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 2 192 человека, в стационарах находятся 284, изолировано в обсерваторы – 934 человека.

В Крыму – еще две смерти пациентов с коронавирусом

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