В Крыму эта рабочая неделя будет короткой

Эта рабочая неделя в республике будет четырехдневной по случаю религиозного праздника Курбан-байрам, который приходится на пятницу, 29 мая. Понедельник, 1 июня, также будет выходным днем в связи с празднованием Святой Троицы. Таким образом, рабочая неделя продлится с 25 по 28 мая включительно, после чего крымчан ждут четыре выходных дня — с 29 мая по 1 июня.

Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. В июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число в связи с празднованием Дня России. Также нерабочий праздничный день – 4 ноября, по случаю Дня народного единства.

источник: РИА Новости Крым