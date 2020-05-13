В Крыму ежедневно выписывается свыше двух сотен протоколов на нарушителей «самоизоляции»

За прошедшие сутки патрули МВД, Росгвардии и казачества составили 215 админпротоколов на нарушителей режима «самоизоляции» в Крыму. Все – «попались» на «бесцельном нахождении на улице».

На улицах было выявлено 215 нарушителей режима самоизоляции, составлено восемь протоколов на родителей, чьи дети находились на улице. Выдано 125 уведомлений пожилым гражданам о необходимости находится дома. В отношении иностранцев было составлено два протокола. За сутки поступило 23 заявления с сообщениями о нарушении режима самоизоляции. Мы все отработали, три не подтвердилось, по остальным составлены материалы. На «телефон доверия» жалоб на составление протоколов не поступало, — рассказал сегодня на заседании оперативного штаба заместитель начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

Кроме того, 38 «мобильных групп» проверили 254 адреса, где проживают (по анкетам) приезжие. Нарушений не выявлено.

Также сотрудники МВД проверили 781 хозяйствующий объект.

Общее количество выявленных нарушений составило 176, — продолжил тему проверок глава крымского Совмина Юрий Гоцанюк. — Преимущественно это работа торговых объектов, реализующих товары не включённые в список первой необходимости, а также не соблюдение санитарных норм.

В частности, Центром оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым проверено четыре муниципальных образования – Раздольненский, Черноморский, Сакский районы и город Саки.

В городе Саки в ходе проверки нарушений практически не было выявлено. В Раздольненском районе были проверены десять сельских поселений, в Черноморском районе – семь сельских поселений и сам посёлок. Во всех проверенных торговых объектах и организациях, оказывающих муниципальные услуги, в полном объёме соблюдаются профилактические мероприятия, рекомендованные Роспотребнадзором, за исключением нескольких объектов, в которых выявлено отсутствие бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха, однако собственники предъявили документы о заказе этих устройств и поставке их в течении 2-6 дней. При этом сами помещения проветриваются, производится обработка поверхностей дезинфицирующими средствами. Масочный режим в торговых объектах соблюдается на 100%, — отметил Юрий Гоцанюк.

В Сакском районе, по словам Премьер-министра, проверено 12 сельских поселений, выявлен ряд нарушений.

В селе Лесновка в продуктовых и хозяйственных магазинах на улице Гагарина полная антисанитария, отсутствует уголок потребителя, торгуют пивом на розлив, там же на автозаправке рекомендации Роспотребнадзора не выполняются вообще, составлен протокол, даны сутки на устранение нарушений. В селе Митяево на автозаправке и шиномонтаже по улице Спортивной, в селе Водопойное в продуктовом магазине, в селе Сизовка на улице Садовой в продуктовом магазине выявлены ряд замечаний, связанных с не выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. Сегодня будет проведена контрольная проверка, в случае не устранения нарушений, материалы будут направлены в Роспотребнадзор, — сказал глава Совмина.

Председатель Совета министров Крыма сообщил о том, что сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов РК осуществлены рейды на территории природных заповедников, ландшафтных парков и лесных массивов.

По итогам вчерашнего дня было проведено 52 профилактических беседы с нарушителями режима, установлено четыре факта нарушения режима, составлено три протокола, возбуждено одно административное производство, — отметил премьер.

Председатель Совета министров Крыма также проинформировал о том, что на территории Республики в связи с пожароопасным периодом продлён запрет на посещение гражданами лесов до 31 мая 2020 года.