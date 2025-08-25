В Крыму — ежегодная вакцинация против гриппа

Прямо сейчас:
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Республике Крым начинается ежегодная вакцинальная кампания против гриппа. Об этом в своих социальных сетях сообщил министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров.

Для создания коллективного иммунитета в этом году планируется вакцинировать не менее 62% населения региона – это 1 157 460 человек, включая 288 290 детей, — сообщил министр.

Пройти иммунизацию можно в любой ближайшей поликлинике, врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерском пункте (независимо от территориального прикрепления к медорганизации).

Сделать это необходимо как можно раньше, чтобы иммунитет успел сформироваться до периода ежегодного подъема заболеваемости, — отметил глава крымского Минздрава.

Для вакцинации взрослых используются препараты «Совигрипп» и «Флю-м», для вакцинации беременных женщин и детей — «Ультрикс квадри». Состав вакцин разработан с учетом прогнозов экспертов о циркулирующих штаммах вируса гриппа в предстоящем эпидемическом сезоне.

Напомним, что абсолютным противопоказанием к иммунизации против гриппа является возраст до шести месяцев и, если ранее была аллергическая реакция на один из компонентов препарата. Временный медотвод от прививки даётся в случае заболевания острой инфекцией, либо в случае обострения хронических болезней. Вакцинироваться можно после выздоровления.

Вирус гриппа достаточно часто вызывает тяжелые осложнения, что особенно опасно для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.  Вакцинация позволяет в случае заражения снизить риск возникновения осложнений к минимуму. Защитите себя и своих близких – пройдите иммунизацию против гриппа!, — подчеркнул министр.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

