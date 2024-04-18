В Крыму ежемесячно семьям при рождении детей оказывается финансовая помощь

В 2024 году продолжается реализации меры социальной поддержки в связи с рождением третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет. В рамках проекта родители получают финансовую поддержку от государства. Реализация меры социальной поддержки направлена на поддержку трудоспособных малоимущих семей и малоимущих жителей Крыма, средний доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Республике Крым. В 2024 году на эти цели в бюджете Республики Крым предусмотрено 527,2 млн руб. Получателями данной ежемесячной денежной выплаты в республике являются 2059 семей. Размер ежемесячной выплаты которой составляет 15 559 руб., — отмечают в пресс-службе Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Обязательным условием для назначения выплаты является наличие гражданства Российской Федерации. За оформлением выплаты в отношении ребенка, рожденного до 1 января 2023 года, жители Республики Крым могут обращаться в органы труда и социальной защиты по месту регистрации или пребывания. Заявление также можно подать в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг Республики Крым.

За счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования реализуются мероприятия по экстракорпоральному оплодотворению для семей, страдающим бесплодием. В 2024 году на эти цели в бюджете Республики Крым предусмотрено 108,1 млн руб. Данной программой смогут воспользоваться около 800 женщин, в текущем году данную процедуру прошли около 200 женщин.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)