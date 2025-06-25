В Крыму фельдшер из-под полы продавал наркотические и сильнодействующие препараты

Евпаторийский городской суд рассматривает уголовное дело о незаконном хранении с целью последующего сбыта наркотического анальгетика и сильнодействующих веществ, расследованием которого занимались следователи и дознаватели Отдела МВД России по г. Евпатории. В совершении преступлений обвиняется 40-летний фельдшер скорой медицинской помощи со стажем работы порядка 16 лет.
Установлено, что мужчина во время дежурства оставлял обратившимся за помощью гражданам свой номер телефона, чтобы затем оказывать им услуги в обход основной работы. В дальнейшем некоторым клиентам, страдающим от алкогольной и наркотической зависимостей, фигурант без рецептов продавал различные лекарственные препараты, безопасное применение которых возможно исключительно по назначению и под наблюдением врачей. Противоправная деятельность недобросовестного работника скорой помощи была пресечена в марте текущего года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по г. Евпатории. Тогда полицейские изъяли из личного автомобиля мужчины три пластыря с наркотическим анальгетиком фентанилом общей массой 1,32 грамма и несколько упаковок с лекарственными средствами, содержащими в своём составе сильнодействующие вещества общей массой 141,48 грамма, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
В ходе разбирательства выяснилось, что указанные препараты обвиняемый приобрёл в Москве и получил посредством службы экспресс-доставки для последующей нелегальной продажи.
На время расследования уголовных дел, возбуждённых по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 и частью 1 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации, фигуранту избиралась мера пресечения в виде запрета определённых действий. В ближайшее время мужчина выслушает приговор суда.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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