В Крыму фельдшер из-под полы продавал наркотические и сильнодействующие препараты

Установлено, что мужчина во время дежурства оставлял обратившимся за помощью гражданам свой номер телефона, чтобы затем оказывать им услуги в обход основной работы. В дальнейшем некоторым клиентам, страдающим от алкогольной и наркотической зависимостей, фигурант без рецептов продавал различные лекарственные препараты, безопасное применение которых возможно исключительно по назначению и под наблюдением врачей. Противоправная деятельность недобросовестного работника скорой помощи была пресечена в марте текущего года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по г. Евпатории. Тогда полицейские изъяли из личного автомобиля мужчины три пластыря с наркотическим анальгетиком фентанилом общей массой 1,32 грамма и несколько упаковок с лекарственными средствами, содержащими в своём составе сильнодействующие вещества общей массой 141,48 грамма, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.