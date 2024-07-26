В Крыму — фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ»

Фестиваль «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодёжи) — самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвященное молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма. В 2024 году фестиваль проходит с 26 по 28 июля под обновленным названием «Фестиваль молодого многонационального искусства». Его цель — продемонстрировать многогранное и колоритное культурное разнообразие народов, проживающих на территории России.

Ключевая тема фестиваля «Таврида.АРТ» — многонациональность нашей большой страны. Через призму молодого искусства участники посмотрят на культурное многообразие народов, проживающих в регионах России. Колоритные традиции и богатое наследие предстанут в новом, современном прочтении. В Год семьи фестиваль будет ориентирован и на поддержку семейных ценностей. Его целью станет представление России как одной большой и дружной семьи, где люди различных культурных традиций живут в единении и вместе развивают искусство.

В программе фестиваля сотни мероприятий, встреч, шоу, лекций, мастер-классов, выступления звезд эстрады и видных общественных и культурных деятелей, кинопоказы и театрализованные представления, море музыки и ярких красок.

На Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» выступят популярные артисты российской эстрады. В лайн-апе фестиваля: Три дня дождя, OTYKEN, The Hatters, Оркестр «Кампанелла каменной звезды» и Гарик Сукачёв, MIA BOYKA, NЮ, Mary Gu, Akmal’, Татьяна Куртукова, MIRAVI, Женя Трофимов х Комната культуры, Стас Ярушин, ST, ОМ., Меджикул, 5УТРА, NLO, MOHITO. Специальным гостем фестиваля станет южноафриканская певица LIZWI.

Аутентичная музыка с национальным колоритом — одна из главных «изюминок» культурного события. На сцене фестиваля выступят представители национальной культуры из разных уголков России. В их числе всемирно известный этно-музыкант из Якутии Олена УУТАй, карельская фолк-группа TUARI, композитор и мультиинструменталист Marat Taturas, этно-проект HAZINA и группа ZAINETDIN из Башкирии, певица из Татарстана Дышать, фолк-коллектив OЙME из Мордовии, певица Арюн Гоа и рок-группа «Нукер» из Бурятии, этно-коллектив Полынь Folk из Тульской области, уральская певица PEVCHAYA, фолк-группы Vetkafolk и ХВОЯ из Москвы и Пензы, а также дагестанский рэп-исполнитель SHAMI и участники проекта BELOBOKA с индустриальным русским фольклором. Из Республики Беларусь на Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» приедет певица и композитор Zlata Mai.

Свои спектакли и шоу зрителям представят лучшие театральные коллективы и студии из разных уголков России. В их числе — Мордовский государственный национальный драматический театр с героическим эпосом «Масторава», раскрывающим историю, обряды, жизненные устои мордовских народов эрзя и мокша; Московский государственный историко-этнографический театр с театрализованным музыкальным представлением о жизни и подвигах казаков «Терская история»; Орловский государственный институт культуры покажет спектакль «Сказки Лукоморья», основанный на творчестве А. С. Пушкина; Молодежный драматический театр «Первый театр» из Новосибирска представит современное видение классической булгаковской пьесы «Зойкина квартира»; Новокузнецкий театр кукол «Сказ» им. народного артиста РФ Владимира Машкова привезет постановку “Сестрица Аленушка и братец Иванушкастудия этнического танца «Буин Хан» покажет зрителям красивейшее шоу, включающее в себя национальные танцы, этнические мотивы и фольклор под ритмы буддийских барабанов и шаманских бубнов. Кроме этого, специально для фестиваля команда специалистов в области пиротехники «The BEST SHOW» представит три фееричных выступления с использованием профессиональных огненных трюков, зажигательных танцев и музыки. Шоу «Огненные ритмы Кавказа», «Зажечь по-русски, или Иван Васильевич снова меняет профессию» и «Бременские музыканты» — это масштабные танцевально-театрализованные пиротехнические представления с декорациями, театральным светом и огненными спецэффектами, которые оставят у зрителей незабываемые впечатления.

В списке флагманских событий фестиваля выставка-ярмарка «Арт.Молодость», которая продемонстрирует работы молодых российских художников, дизайнеров, авторов, производителей аутентичной продукции, владельцев локальных брендов и арт-объектов. На стендах «Арт.Молодости» будут представлены изделия и художественные произведения, сочетающая в себе национальные традиции регионов России и современные тренды.

В честь 225-летия со дня рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина на фестивале поставят театральный сериал «Сцены русской жизни. Пушкин». Он будет состоять из пяти оригинальных серий, каждая из которых соединит в себе ключевые темы и идеи произведений поэта и станет поводом для исследования современности.

По традиции на главной сцене состоится шоу в честь выдающихся российских культурных деятелей. Трибьют-посвящение творчеству Александры Пахмутовой — это красочное музыкальное шоу, в котором в новых, современных аранжировках прозвучат популярные композиции о женской красоте и дружбе, о мужестве и спорте, о любви, верности и, конечно, надежде. В шоу примут участие резиденты арт-кластера «Таврида» и популярные артисты российской эстрады: MIA BOYKA, MIRAVI, The Hatters, Денис Майданов, Стас Ярушин, Сергей Волчков.

Шоу музыкального лейбла «Таврида.АРТ» под названием «Душа» познакомит зрителей с творчеством молодых, но уже заявивших о себе артистов лейбла. Резиденты Варя Судина, Дмитрий Колоницкий, Айван, Сергей Нихаенко, группа «Снимки» предстанут перед зрителями в ярком музыкальном шоу и через творчество расскажут о своем пути на большую сцену.

Еще одно ожидаемое событие — торжественное завершение строительства первой очереди Студии «Юг.Кино». Это новый проект «Таврида.АРТ» и еще одна точка притяжения российских и международных кинопроизводителей. Студия включает в себя помещения и инфраструктуру для организации полного цикла мультиформатного производства. Аналогов подобного центра для павильонных и натурных съемок на побережье Черного моря нет. 26 июля, в первый день Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», будет представлена модель работы Студии, а также пройдет встреча с партнерами, которые производят контент в разных форматах (кинопроизводство, телевизионное и диджитал-производство).

В различные форматы фестиваля будут интегрированы молодежные творческие сообщества — добровольные объединения молодых людей в сфере культуры и искусства по профессиональным признакам. Каждое из них представит свой проект. Так, сообщество ИЗО привезет на выставку «Арт.Молодость» экспозицию «Рядом» — семь скульптур, отражающие идентичность регионов России и их сплочение. МТС современной музыки проведет квартирник участников сообщества. Театральную лабораторию и театрально-цирковой спектакль с участием 100 артистов представит МТС театральных деятелей. Участники творческого сообщества кино и сценаристов в студии «Юг.Кино» покажут короткометражные фильмы, отобранные по итогам образовательных программ.

Арт-шествие — неотъемлемая часть Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Каждый год тысячи участников облачаются в яркие наряды и проходят колоритной колонной через всю территорию фестиваля. В этом году 27 июля оно пройдет в формате масштабной Семейной встречи! Наша огромная многонациональная страна — это одна большая семья, участники которой собираются на площадке арт-кластера «Таврида». Более 2000 человек объединятся на одной площадке. 89 семей со всех регионов нашей необъятной страны представят свои национальные костюмы, творчество и традиции. На арт-шествии будут представлены все флаги: каждого из регионов страны, а также Абхазии, Беларуси и Казахстана. Флешмоб в этом году будет особенным — более 350 представителей регионов России поднимутся в финале на главную сцену для семейной фотографии, а также споют песню «Я, ты, он, она — вместе целая страна…» на разных национальных языках нашей страны! Также на арт-шествии выступят резиденты арт-кластера «Таврида», а его хэдлайнером станет ST.

На фестивале состоится презентация сборника «Новые сказки народов России», разработанного резидентами, участниками и авторами арт-кластера «Таврида». В книге бережно собрана 21 история, привезенная из городов и деревень нашей страны – от пробирающих до мурашек мотивов Крайнего Севера до жарких южных и приморских сюжетов. В мир легенд и мифов гостей фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» погрузит певица, актриса театра и кино Юлия Паршута.

На выставке «АРТ-ЭКСПО» представители регионов России презентуют свои культурные и гастрономические достижения. Павильон «АРТ-ЭКСПО» площадью 3,5 тысячи квадратных метров и высотой 12 метров на Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» будет располагаться между пляжем «Ракета» и Академией творческих индустрий «Меганом». В этом году каждый участник представит свой оригинальный стенд, где воплотятся идеалы домашнего очага, локальные культурные особенности и традиции гостеприимства разных уголков страны. Представители регионов, арт-резиденций, вузов и партнерских организаций проведут мастер-классы, шоу, кинопоказы, а также презентации достижений и лучших практик. На площадке «АРТ-ЭКСПО» будет создано гастрономическое пространство «Россия на вкус», где повара из регионов — от Владивостока до Калининграда — продемонстрируют гастрономическое разнообразие и продовольственные достижения нашей страны. Ведущей выступит автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. По соседству откроется настоящий рынок фермерской продукции, где все желающие смогут купить мед, сыр, соленья и пряности.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»