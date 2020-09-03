В Крыму — фестиваль «Таврида-АРТ». В очном формате

Фестиваль «Таврида — АРТ» в Крыму, на котором собрались 2 тысячи молодых деятелей культуры и искусства со всей страны, открылся в среду. Участников события ждут 250 мероприятий.

Ни расстояние, ни время, ни жара, ни ветер, ни даже знаменитая пыль «Тавриды» не могут помешать вашему стремлению творить, создавать, вдохновлять. И даже несмотря на пандемию мы на «Тавриде», — цитирует ТАСС первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

«Таврида — АРТ» — это фестиваль фестивалей. В его рамках проходят сразу несколько мероприятий, и в этом году он объединит Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel, «Усадьбу Jazz» и «Новую волну». Участники получат шанс выступить вместе со знаковыми артистами и сняться в шоу-концерте «Таврида вдохновляет».

В этом году «Таврида — АРТ» станет самой большой в России кастинг-платформой, на самой площадке арт-кластера и в онлайн-формате пройдут более 100 кастингов по разным направлениям, также молодые деятели культуры, прошедшие регистрацию и специальный отбор, смогут принять участие в грантовом конкурсе молодежных инициатив, получив на свой проект до 1,5 млн рублей, — сообщает ТАСС.