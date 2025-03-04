В Крыму февраль 2025 года выдался самым холодным за последние 13 лет

Февраль этого года был холодным. Среднемесячная температура воздуха составила минус 1,4 градуса, что на три градуса ниже многолетней нормы. В последний раз такой холодный февраль был в 2012 году, тогда среднемесячная температура составила минус 4,4 градуса, — сказала она.
Осадков в феврале в Крыму выпало 23,6 мм, на 63% ниже месячной нормы.
Прогноз гидрометцентра на март показывает неустойчивый характер погоды в регионе: средняя месячная температура воздуха составляет плюс 4,9 градуса, за последние 30 лет выросла на 1,3 градуса. Распределение по основным климатическим районам неравномерно: максимально на южном берегу Крыма (плюс 6,2 градуса), минимально в горах (плюс один градус). В зависимости от особенностей атмосферной циркуляции март может быть как экстремально теплым, так и экстремально холодным. Возможны очень сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), очень сильный ветер, грозы и ливни.
источник: ТАСС
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