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В Крыму февраль 2025 года выдался самым холодным за последние 13 лет
фото: pxhere.com

В Крыму февраль 2025 года выдался самым холодным за последние 13 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:27 04.03.2025

Прошедший февраль для Республики Крым стал самым холодным за последние 13 лет, сообщила ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Февраль этого года был холодным. Среднемесячная температура воздуха составила минус 1,4 градуса, что на три градуса ниже многолетней нормы. В последний раз такой холодный февраль был в 2012 году, тогда среднемесячная температура составила минус 4,4 градуса, — сказала она.

Осадков в феврале в Крыму выпало 23,6 мм, на 63% ниже месячной нормы.

Прогноз гидрометцентра на март показывает неустойчивый характер погоды в регионе: средняя месячная температура воздуха составляет плюс 4,9 градуса, за последние 30 лет выросла на 1,3 градуса. Распределение по основным климатическим районам неравномерно: максимально на южном берегу Крыма (плюс 6,2 градуса), минимально в горах (плюс один градус). В зависимости от особенностей атмосферной циркуляции март может быть как экстремально теплым, так и экстремально холодным. Возможны очень сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), очень сильный ветер, грозы и ливни.

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источник: ТАСС

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