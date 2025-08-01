В Крыму фиксируют снижение уровня преступности среди несовершеннолетних

С 2022 года в Крыму наблюдается снижение уровня преступности среди несовершеннолетних. Однако в первом полугодии 2025 года зафиксирован рост отдельных категорий умышленных преступлений, что потребовало активизации профилактических мер.
Для стабилизации ситуации и дальнейшего сокращения подростковой преступности комиссия рекомендовала: усилить рейдовые мероприятия в местах массового скопления молодежи; активизировать разъяснительную работу об ответственности за правонарушения; расширить практику выездных семинаров для специалистов, работающих с несовершеннолетними; развивать наставничество через проекты «Навигаторы детства» и «Движение первых».
Особое внимание уделено программам наставничества, которые помогают подросткам в трудной жизненной ситуации. На сегодня 368 человек выразили готовность стать наставниками. В Бахчисарайском районе программа наставничества уже продемонстрировала положительные результаты, что свидетельствует о её эффективности и целесообразности в решении проблем подростковой девиации.
В школах Крыма активно развивается проект «Советники директоров по воспитательной работе», которые взаимодействуют с движением «Движение Первых» для организации полезного досуга подростков.
В период летних каникул для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, организованы: 4 профильные смены для 500 подростков; оздоровление в лагерях дневного пребывания для 200 детей; специализированная смена для 81 воспитанника социально-реабилитационных центров.
Проведены психологические тренинги «Познавая себя – познаю другого», «Познай себя», направленные на развитие у детей самосознания и коммуникативных навыков.
Для сотрудников органов профилактики организованы межведомственные семинары, охватившие 790 специалистов. Также проведены выездные обучающие мероприятия в Джанкое, Керчи, Джанкойском и Ленинском районах.
Комиссия подтвердила важность комплексного подхода в работе с несовершеннолетними, сочетающего профилактику, воспитание и социальную поддержку.
источник: пресс-служба Правительства РК
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