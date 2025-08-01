Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму фиксируют снижение уровня преступности среди несовершеннолетних
Новости Республики
В Крыму фиксируют снижение уровня преступности среди несовершеннолетних
фото: пресс-служба Правительства РК

В Крыму фиксируют снижение уровня преступности среди несовершеннолетних

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:39 01.08.2025

В Республике Крым состоялось очередное заседание республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под руководством заместителя Председателя Совета министров Республики Крым-министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Романовской. Участники подвели итоги работы за первое полугодие 2025 года и наметили дальнейшие шаги по профилактике правонарушений среди подростков.

С 2022 года в Крыму наблюдается снижение уровня преступности среди несовершеннолетних. Однако в первом полугодии 2025 года зафиксирован рост отдельных категорий умышленных преступлений, что потребовало активизации профилактических мер.

Для стабилизации ситуации и дальнейшего сокращения подростковой преступности комиссия рекомендовала: усилить рейдовые мероприятия в местах массового скопления молодежи; активизировать разъяснительную работу об ответственности за правонарушения; расширить практику выездных семинаров для специалистов, работающих с несовершеннолетними; развивать наставничество через проекты «Навигаторы детства» и «Движение первых».

Особое внимание уделено программам наставничества, которые помогают подросткам в трудной жизненной ситуации. На сегодня 368 человек выразили готовность стать наставниками. В Бахчисарайском районе программа наставничества уже продемонстрировала положительные результаты, что свидетельствует о её эффективности и целесообразности в решении проблем подростковой девиации.

Узнайте больше:  В Крыму за три года намерены благоустроить порядка 3,5 тысяч дворов

В школах Крыма активно развивается проект «Советники директоров по воспитательной работе», которые взаимодействуют с движением «Движение Первых» для организации полезного досуга подростков.

В период летних каникул для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, организованы: 4 профильные смены для 500 подростков; оздоровление в лагерях дневного пребывания для 200 детей;  специализированная смена для 81 воспитанника социально-реабилитационных центров.

Проведены психологические тренинги «Познавая себя – познаю другого», «Познай себя», направленные на развитие у детей самосознания и коммуникативных навыков.

Для сотрудников органов профилактики организованы межведомственные семинары, охватившие 790 специалистов. Также проведены выездные обучающие мероприятия в Джанкое, Керчи, Джанкойском и Ленинском районах.

Комиссия подтвердила важность комплексного подхода в работе с несовершеннолетними, сочетающего профилактику, воспитание и социальную поддержку.

источник: пресс-служба Правительства РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x