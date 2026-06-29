В Крыму финишировал второй круг чемпионата премьер-лиги КФС-2026

В воскресенье, 28 июня, в чемпионате премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2026 состоялся заключительный матч 14-го тура.

Симферопольская «Таврия» на своем поле (ЦСП СК РК) уверенно справилась с ФК «Феодосия» – 5:1 (Владислав Алексин, 23, Дмитрий Матвиенко, 49, с пенальти, Антон Алтунин, 57, Игорь Иванов, 67, Евгений Одинцов, 81; Егор Слюсарь, 32; на 51-й минуте удален с поля феодосиец Владимир Сечин).

Напомним, что поединок «МАК» – «Океан» не состоялся по причине неявки керчан. Решение по нему примет контрольно-дисциплинарный комитет КФС.

В чемпионате финишировал второй круг. Впереди – летняя пауза, которая ориентировочно продлится до середины августа.

Впрочем, 1 июля (среда), еще состоятся матчи 3-го тура группового этапа Кубка КФС-2026: группа А – «Сталкер» – «Таврия», «Океан» – «МАК»; группа Б – «Заречное» – ГФК «Ялта», «Спарта-КТ» – ФК «Феодосия».

источник: Крымский спорт

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