В Крыму — форум «Мой бизнес. Время побед»

В Крыму 17 и 18 октября проходит ежегодный межрегиональный форум «Мой бизнес. Время побед», цель которого создание комфортного пространства для обмена опытом, а также налаживание деловых связей между представителями бизнес-сообществ Республики Крым и новых регионов России. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Форум «Мой бизнес. Время побед» стал уже доброй традицией. В рамках форума наши предприниматели активно делятся опытом, используя данную площадку для налаживания деловых связей, в том числе с представителями предпринимательского сообщества новых регионов нашей страны. Также особое внимание в повестке форма уделено вопросу интеграции участников специальной военной операции в предпринимательскую деятельность, — рассказала Ирина Кивико.
Участников форума ждут панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, а также выставка крымских производителей. Предприниматели смогут представить свои продукты и услуги, а также познакомиться с новыми инструментами управления бизнесом и наладить деловые связи. Также в рамках Года защитника Отечества пройдут специальные семинары, встречи с ветеранами и участниками Специальной военной операции.
За годы работы форум зарекомендовал себя как площадка для получения обратной связи и построения прямого диалога представителей предпринимательского сообщества с органами исполнительной власти, в том числе УФНС по Республике Крым, Прокуратуры Республики Крым, институтов поддержки бизнеса, а также коммерческих кредитных организаций, — отметила Ирина Кивико.
Участников форума ожидают секции по таким направлениям как: кооперация регионов для создания конкурентноспособных туристических продуктов, тренды в продажах и маркетинге, а также разбор практических кейсов участников.
Также на форуме представлена продукция крымских мастеров и ремесленников – победителей региональных и всероссийских конкурсов. Гостей ждут сувениры, книги, крымская косметика, и другая продукция.
Всего на участие в форуме «Мой бизнес. Время побед — 2025» поступило свыше 700 заявок от предпринимателей из разных регионов РФ.
Форум организован Центром «Мой бизнес» Республики Крым при поддержке Министерства экономического развития региона в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК
