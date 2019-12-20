В Крыму — Форум Российского движения школьников

Итоговый форум Российского движения школьников в Республике Крым состоялся 20 декабря на базе дворца детского и юношеского творчества Симферополя.

Целью данного мероприятия стало подведение итогов года работы РДШ и дальнейшая популяризация данного движения на территории Республики Крым. Форум проводился как для школьной молодёжи, лидеров советов обучающихся, президентов школ, так и для педагогов, отвечающих за воспитательной работу в школах, и для муниципальных руководителей молодёжной политики. Одновременно на площадках Форума проходили 15 мастер-классов и тренингов, основными направлениями которых стали проектная деятельность, тайм-менеджмент, информационно-медийное пространство, лидерство и личностное развитие и многие другие. Эти направления существенно влияют и могут повлиять на дальнейшее конструктивное развитие РДШ в Республике Крым, — сообщили в Крымском региональном отделении молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Образовательная программа Форума, отмечают организаторы события, пересекалась с развлекательной программой, в рамках которой участники из различных регионов Крыма могли познакомиться друг с другом и обменяться опытом своей работы в различных уголках Крыма.

Совершенно новой площадкой на Форуме РДШ стал павильон Российских Студенческих Отрядов, в котором были рассмотрены перспективы создания и развития трудовых отрядов подростков в Республике Крым. Российские Студенческие Отряды являются соучредителями Российского движения школьников, и тем самым, основным направлением своей работы в РДШ со стороны студотрядовцев является трудовое воспитание школьной молодёжи. Возможности трудоустройства школьной молодёжи в каникулярный период, развитие трудового добровольчества и реализация трудовых проектов усилиями школьников стали основными темами рассмотрения на данной площадке Форума, что вызвало и большую заинтересованность, и спорную дискуссию среди участников, — говорят в оргкомитете.

В итоге было принято решение о выборе в 2020 году пилотных школ для создания трудовых отрядов подростков в г. Армянске, г. Красноперекопске, г. Симферополе, г. Алуште, г. Евпатории и Симферопольском районе, что уже является хорошим заделом по развитию трудового направления в Российском движении школьников в Республике Крым.

Работа со школьной молодёжью — это одно из важнейших направлений государственной молодёжной политики. Трудовое воспитание молодёжи при этом долгое время обходилось стороной. На сегодняшний день в государстве уже есть нормативные и организационные механизмы, которые позволят устранить данные пробелы. И один из них — это создание и развитие трудовых отрядов подростков, — рассказала ведущий специалист Регионального штаба студенческих отрядов Республики Крым Мавиле Османова.

фото: пресс-служба Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»