В Крыму — Гастрономический квест по ресторанам с новогодними сетами

Минтуризма Крыма, в рамках кампании «Новый год в Крыму как дома», приглашает гостей и жителей полуострова пройти Гастрономический квест и выиграть путевку на отдых. Более 30 ресторанов из Керчи, Судака, Феодосии, Евпатории, Симферополя, Ялты и Алушты подготовили к праздникам специальные новогодние сеты с крымским характером. Принять участие в квесте можно еще по дороге в Крым — свой вариант сета предложил вагон-ресторан поезда «Таврия» 027/028 Симферополь-Москва-Симферополь. Все рестораны с описанием меню размещены на сайте проекта в специальной рубрике «Новый год в Крыму. Вкусно как дома» https://ng2026.travelcrimea.com/gastro_quest В каждое сет-меню входят два блюда с крымскими продуктами и напиток.
Участники квеста могут не только насладиться новогодним вкусом Крыма, но и получить гарантированные подарки в Туристско-информационном центре на ж/д вокзале Симферополя – крымскую косметику и чай. Для этого нужно разместить пост в соцсетях с #НГвКрымуКакДома с фото блюда и названием ресторана, который был посещен. А ссылку на пост направить в телеграм-бот «Новый год в Крыму как дома» (квест) @ngcrimea_quest_bot. А в январе среди участников квеста состоится розыгрыш Сертификата на отдых на 5 дней/4 ночи для двоих от бутик-отеля «Вилла Елена» 5* в Ялте. Подробные условия участия на сайте.
Кроме того, можно попробовать приготовить новогодние рецепты от рестораторов у себя дома – все они выложены на сайте в разделе «рецепты», и посмотреть на видео приготовление шеф-поварами черноморского калкана (камбала), мини-чебуреков с рапанами, равиоли с черноморскими рапанами и речной форелью, салата из крымских рапанов и севиче из черноморской барабули.
Телеграм-бот «Новый год. Вкусно как дома» @ngcrimea_gastro_bot поможет создать своё крымское праздничное меню. Можно выбрать рецепт под настроение — от игристо-игривого — до лирично-морозного, бот предложит блюдо на любой вкус с акцентом на крымские кулинарные традиции.
Новогодняя кампания 2026 была нами разработана с акцентом на кухню и традиции гостеприимства. В этом году особое внимание уделено гастрономическим особенностям Крыма. Квест по ресторанам приглашает гостей в путешествие вкусов, которое формирует уникальные впечатления от знакомства с регионом. Крымская кухня становится путеводителем: чем ярче блюда, тем больше гостей возвращаются за новыми открытиями. Гастрономический туризм в Крыму — одно из самых популярных направлений, поэтому мы решили порадовать гостей и жителей в период новогодних каникул, — отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
Напомним, что 1 декабря Республика Крым запустила третий сезон новогодней информационно-рекламной кампании «Новый год в Крыму как дома!». Это совместная информационная кампания туристской отрасли Крыма, подготовленная Министерством курортов и туризма Республики Крым. На сайте спецпроекта на республиканском Туристическом портале Крыма. https://ng2026.travelcrimea.com/ собрана актуальная информация обо всех новогодних мероприятиях для семейного отдыха в регионе: программы отелей и санаториев, акции и спецпредложения, резиденции Деда Мороза, городские ёлки и ледовые катки, афиши театров и музеев, а также варианты зимнего отдыха в Крыму и всех способов комфортно добраться на полуостров. Проект реализуется при информационной поддержке Минэкономразвития РФ и Национального туристического портала Путешествуем.рф
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический