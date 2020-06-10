В Крыму горе-мамаша систематически истязала сына

В Крыму женщина признана виновной в систематическом истязании сына и неисполнении родительских обязанностей.

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 41-летней жительницы одного из сел Ленинского района. Она признана виновной в истязании своего несовершеннолетнего лица, заведомо для нее находящегося в беспомощном состоянии, и в неисполнении обязанностей по воспитанию сына (п.«г» ч.2 ст.117, ст.156 УК РФ), — говорится в сообщении регионального управления Следкома.

Следственным отделом по Ленинскому району Республики Крым и судом установлено, что женщина систематически истязала своего старшего сына, 2006 года рождения. Мать не только унижала и оскорбляла его, заставляла выполнять тяжелую физическую работу, но и под предлогом воспитательных мер связывала мальчика, избивала кочергой и деревянным брусом по всему телу. Ребенку были причинены многочисленные травмы, после которых на теле образовались шрамы.

Как только в феврале этого года ужасающие факты стали известны правоохранительным органам, мальчик и двое его маленьких братьев были в срочном порядке изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение, а в отношении безработной жительницы Ленинского района было возбуждено уголовное дело, — рассказали крымские следователи.

Офицеры Следственного комитета взяли над братьями шефство. Сотрудники Главного следственного управления закупили для ребят обувь и одежду, книги и канцелярские принадлежности. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, они воспитываются в надлежащих условиях в социальном учреждении.

Решением суда обвиняемая признана виновной в совершении вышеуказанных преступлений. Ей назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и штрафом. Рассматривается вопрос о лишении ее родительских прав, — уточнили в Следкоме.