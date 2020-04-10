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В Крыму горит сухая трава и камыш
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В Крыму горит сухая трава и камыш

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:49 10.04.2020

В Крыму два пожара, связанных с возгоранием сухой травы и камыша, произошли накануне днём.

В 14:43 в службу спасения поступило сообщение о том, что в с. Курортное (городской округ Феодосия), в поле горит сухая трава. В течение двух часов сотрудники локализовали и ликвидировали пожар, площадь которого составила 500 кв.м. Пострадавших нет, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова.

Кроме того, вчера огнеборцы ПЧ 127 с. Красногвардейское ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» также оперативно ликвидировали возгорание сухой растительности и камыша площадью 500 кв.м. в районе с. Чапаевка Советского района.

По словам Сергея Шахова, основной причиной возникновения ландшафтных пожаров остается человеческий фактор, а именно нарушение населением установленных требований пожарной безопасности.

Напомним, что с сегодняшнего на территории Республики Крым введен особый противопожарный режим — здесь.

Помните и соблюдайте основные требования пожарной безопасности:

  • Не сжигайте сухую траву, вблизи кустов, деревьев, построек.
  • Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
  • Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
  • Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
  • Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
  • Не бросайте горящие спички и окурки.
  • Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.

 В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» или «112»

В Крыму горит сухая трава и камыш

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