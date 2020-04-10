В Крыму горит сухая трава и камыш

В Крыму два пожара, связанных с возгоранием сухой травы и камыша, произошли накануне днём.

В 14:43 в службу спасения поступило сообщение о том, что в с. Курортное (городской округ Феодосия), в поле горит сухая трава. В течение двух часов сотрудники локализовали и ликвидировали пожар, площадь которого составила 500 кв.м. Пострадавших нет, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова.

Кроме того, вчера огнеборцы ПЧ 127 с. Красногвардейское ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» также оперативно ликвидировали возгорание сухой растительности и камыша площадью 500 кв.м. в районе с. Чапаевка Советского района.

По словам Сергея Шахова, основной причиной возникновения ландшафтных пожаров остается человеческий фактор, а именно нарушение населением установленных требований пожарной безопасности.

Напомним, что с сегодняшнего на территории Республики Крым введен особый противопожарный режим — здесь.

Помните и соблюдайте основные требования пожарной безопасности:

Не сжигайте сухую траву, вблизи кустов, деревьев, построек.

Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.

Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.

Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.

Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.

Не бросайте горящие спички и окурки.

Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» или «112»