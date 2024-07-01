В Крыму горит сухая трава. Сено тоже горит – из сводки МЧС

За прошедшие выходные сотрудники МЧС 17 раз выезжали на тушение «ландшафтных» пожаров в Крыму. Сухая растительность горела в Феодосии, Ленинском, Первомайском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Кировском и Симферопольском районах.
Дважды для ликвидации пожаров на приусадебных участках в Красногвардейском районе выезжал дежурный расчёт ПЧ с. Пятихатка. Площади пожаров составили 500 и 300 кв.м.
Силами огнеборцев ПЧ с. Оленевка ликвидировано 2 возгорания сухой травы на открытых территориях в Черноморском районе на площадях 300 и 100 кв. м.
Для тушения двух возгораний сухой растительности в ГО Алушта на площадях 50 и 50 кв.м. выезжали сотрудники ПЧ с. Рыбачье и с. Малый Маяк.
В Советском районе дежурный расчёт ПЧ с. Красногвардейское выезжал на тушение возгорания сухой травы и мусора. Площадь пожара составила 600 кв. метров, – из «чрезвычайной» сводки выходных дней.
«Вишенка на торте» – пожар в селе Черноземье (Советский район). Здесь на территории частного домовладения горели 600 тюков соломы. Угроза дальнейшего распространения огня была более чем реальной.
Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и ликвидировали открытое горение в течение менее за 1 час на площади 80 кв. м. Работы по разбору и проливке тлеющей соломы заняли ещё более 3-х часов. Дальнейшего распространения огня удалось избежать, – рассказали в МЧС РК.
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С тегами: МЧС России в Крыму