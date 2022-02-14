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По данным ГУ МЧС России по РК, с начала года в Крыму ликвидировано 245 пожаров, из них 56 – связаны именно с возгоранием сухой растительности.

В Крыму горит сухая трава

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:23 14.02.2022

В МЧС отмечают: в Крыму огнеборцы ведут ежедневную борьбу с возгораниями сухой растительности в разных районах полуострова. К сожалению, без таких «природных пожаров» не обходится н один день.

В минувшую субботу, в 16:25, на пульт оперативного дежурного крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе села Новопокровка Кировского района на открытой территории горит сухая растительность на площади 300 кв. метров.  Благодаря слаженной работе спасателей огонь был ликвидирован в течение часа. Пострадавших нет. Причины устанавливаются.

По данным ГУ МЧС России по РК, с начала года в Крыму ликвидировано 245 пожаров, из них 56 – связаны именно с возгоранием сухой растительности.

В тот же день на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в пгт. Приморский (ГО Феодосия) по улице Десантников произошел пожар.

По прибытии пожарные определили, что на открытой территории горит сухая трава. Площадь пожара составляет 300 кв. мктров. Благодаря усилиям крымских огнеборцев, с использованием специализированной техники, ранцев, хлопушек и т.д. пожарным удалось в 17:13 локализовать огонь, в 17:30 полностью ликвидировать. Пострадавших нет.  Причины устанавливаются, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По данным ГУ МЧС России по РК, с начала года в Крыму ликвидировано 245 пожаров, из них 56 – связаны именно с возгоранием сухой растительности.

МЧС Республики Крым обращает внимание граждан: сухая растительность легко воспламеняется!  Под воздействием ветра огненная стихия может нанести значительный материальный ущерб, перейти на жилые и промышленные объекты, а самое главное, может привести к гибели людей.

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По данным ГУ МЧС России по РК, с начала года в Крыму ликвидировано 245 пожаров, из них 56 – связаны именно с возгоранием сухой растительности.

По данным ГУ МЧС России по РК, с начала года в Крыму ликвидировано 245 пожаров, из них 56 – связаны именно с возгоранием сухой растительности.

Фото: МЧС РК.


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