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В Крыму Госавтоинспекция провела мероприятия «Нетрезвый водитель»
Фото: ГИБДД

В Крыму Госавтоинспекция провела мероприятия «Нетрезвый водитель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:05 13.09.2021

С целью снижения уровня аварийности, профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей находящихся в состоянии опьянения, 11 сотрудники Госавтоинспекции провели в Джанкое оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель». В период проведения мероприятия 2 водителя привлечены к ответственности за управление транспортным средством в состояния опьянения.

Госавтоинспекция напоминает:

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Действия водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, подлежат уголовной ответственности. Максимальное наказание за данное нарушение – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Такое наказание вполне может грозить крымчанину с признаками опьянения, задержанному ГИБДД в селе Новопокровка Красногвардейского района. На месте освидетельствование на состояние опьянения мужчина, 1975 г.р. отказался.

Как выяснилось в результате проверки, гражданин ранее уже позволял себе сеть за руль в состоянии опьянения, за что привлекался к административной и уголовной ответственности.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Красногвардейскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 264.1 РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В Крыму Госавтоинспекция провела мероприятия «Нетрезвый водитель»

В Крыму Госавтоинспекция провела мероприятия «Нетрезвый водитель»

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