В Крыму госавтоинспекторы и судебные приставы проводят рейды «Должник»

Очередные проверки на дорогах прошли в Черноморском и Кировском районах.

В Крыму сотрудники Федеральной службы судебных приставов, совместно с нарядами ГИБДД проверяют исполнение водителями обязанностей в части своевременной уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Цель совместного рейдового мероприятия «Должник» — выявление злостных неплательщиков и применение в их отношении мер по оплате задолженностей. 3 апреля очередные рейды прошли в Черноморском и Кировском районах.

Такие рейды являются одним из наиболее эффективных инструментов работы с должниками. К сожалению, не все должники готовы добровольно погашать имеющиеся задолженности. Судебные приставы и дорожные полицейские провели с водителями профилактические беседы, вручили информационные памятки и рассказали, как узнать о долгах, — рассказали в ГИБДД.

Врио начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Черноморскому району Сергей Куракулов сообщил, что за время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Должник» выявлено 10 жителей района, у которых имеется задолженность по оплате административных штрафов.

Дорожные полицейские рекомендуют гражданам не затягивать с оплатой штрафа, ведь если сделать это в течение 20 дней, то можно внести лишь половину суммы. В противном случае, если просрочить платеж на 2 месяца, водителя могут повторно оштрафовать либо назначить обязательные работы или даже привлечь к административному аресту на срок до 15 суток.