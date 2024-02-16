В Крыму Госавтоинспекция проведет операцию «Безопасный грузовик»

С целью профилактики аварийности на грузовом транспорте среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 19 по 22 февраля в Крыму будет проводиться мероприятие «Безопасный грузовик». Об этом сообщили в ГИБДД.

В этот период сотрудниками Госавтоинспекции будет осуществляться усиленный контроль выполнения требований безопасности дорожного движения водителями грузовых транспортных средств, в том числе соблюдения правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, скоростного режима, режима труда и отдыха.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят наличие и исправность в транспортных средствах тахографов, а у водителей наличие и использование карточек, соответствие внесенных в конструкцию транспортного средства изменений (установка надставных бортов, дополнительных топливных баков без разрешения Госавтоинспекции) и техническое состояние транспортных средств предъявляемым требованиям, наличие в полном объеме оформленных путевых листов с отметками медицинского работника и механика, товаротранспортных документов. При выявлении грузовых транспортных средств, эксплуатируемых с незаконно внесенными изменениями в их конструкцию, сотрудниками Госавтоинспекции помимо составления административных материалов в отношении водителей также будут выдаваться требования о прекращении противоправных действий, в соответствии с п. 10 ст. 13 Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции», — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку грузов о неукоснительном соблюдении требований ПДД РФ, а также обеспечении соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и недопущении транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.