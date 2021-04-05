В Крыму готовят фестиваль Алушта.Green 2021. Событие состоится в мае

15 мая, накануне открытия туристического сезона набережная курортной Алушты превратится в концертную площадку, карнавальную улицу, арт-галерею, цех художников-декораторов, лекторий и танцевальную студию одновременно. Фестиваль Алушта.Green 2021 станет точкой притяжения для десятков современных, талантливых творцов, за плечами которых — опыт работы в крупных российских и международных проектах.

Наша цель — напомнить об экологичном, бережном отношении к природе и друг к другу, используя язык современного искусства. Показать, как может измениться атмосфера в городе, если его наводнить свежими идеями. Если каждый гость, будь то турист или местный житель, окажется вовлечен в творческий процесс, — рассказывает Юлия Бычкова, продюсер фестивалей Алушта.Green, «Архстояние» и «Арт-Овраг», управляющий партнер арт-парка «Никола-Ленивец».

Тема фестиваля — Ковчег, или Путешествие путешествий. Программа заявлена обширная.

Театры, работающие в жанре уличных представлений и перформансов покажут свои новые работы: спектакли-променады во время которых зрители вместе с артистами будут перемещаться как в реальном, так и в фантазийном пространстве. Участники программы: театральная лаборатория Яны Туминой (Санкт-Петербург), театральные мастерские PERMM (Пермь), проект «Эскизы в пространстве» (Москва).

Кульминацией театральной программы станет Карнавальное шествие по Профессорской набережной, которое состоится вечером 15 мая. Принять участие в шествии сможет каждый, но придется продумать образ, соответствующий теме фестиваля. Для этого уже 12 мая прямо на набережной Профессорского уголка в Алуште откроются бесплатные мастер-классы, где можно будет создать костюм под руководством художников. Запись на мастер-классы откроется на сайте фестиваля.

В Лектории обсудят тему воображаемого будущего: как оно связано с настоящим? И что делать, чтобы утопические прогнозы сбылись? Одновременно с фестивалем пройдет трехдневная школа экологии «Вокруг природы» — ведь в 21 веке именно человек все больше окружает природу, а не наоборот. В фокусе внимания — Крым в целом и Алушта в частности. Как функционирует город у моря, и как поддерживать экологию его ландшафта? Как организовать раздельный сбор мусора? Как получить грант на свой проект? Расскажут кураторы секции. А на Эко-станции можно будет бесплатно починить свою одежду и обувь, внеся таким образом посильный вклад в защиту окружающей среды и культуру осознанного потребления.

Спорт как искусство, тело как идеальный инструмент — в поддержку этой идеи состоится фестивальная пробежка, а также открытые тренировки с известными спортивными блогерами, fun-состязания, показательные выступления спортсменов и артистов трюковой хореографии. Кроме того, на фестивале откроется ярмарка здоровой и вкусной еды. Местные заведения обещают добавить тематические блюда в меню.

Тон всему происходящему будет задавать музыка. Вместо монолитного концертного блока — архипелаг звуков. «Медитативная созерцательность нью-эйджа, сочная этника, эксперименты независимых авторов — нас ждет много открытий», — обещают организаторы. В качестве хедлайнера заявлена группа «Маша и Медведи».

Я бы хотел, чтобы фестиваль Алушта.Green стал визитной карточкой города, а в будущем вышел на международный уровень, привлекая внимание не только жителей конкретного региона, но и гостей из других стран, а также экспертов в области современной культуры и экологии, — отмечает инициатор фестиваля, учредитель Благотворительного резервного фонда, предприниматель Александр Лебедев.

Напомним, что дебютный фестиваль 2019 года оставил городу серию арт-объектов, которые теперь воспринимаются как часть городского культурного пейзажа, и заложил основу для формирования коллекции современного паблик-арта. Часть скульптур, инсталляций и граффити расположены на набережной Алушты, часть — в эко-парке отеля More Spa & Resort. Все они посвящены теме осознанного потребления и защиты природы.

Сейчас в Алуште можно увидеть работы Николая Полисского, Константина Беньковича, Дмитрия Жукова, Андрея Люблинского, Сергея Овсейкина, Михаила Цатуряна, Дмитрия Каварга, Петра Зайцева, Владимира Грига, Владимира Свищева, Антона и Алексея Кочуркиных. В 2020-м году коллекция пополнилась скульптурой Айдан Салаховой «Память медикам», привезенной из Италии, а также работами из центра современного искусства LA Collection’Air (Швейцария). Фестиваль 2021 года также оставит после себя обширное арт-наследие.

За последний год мир сильно изменился. Появилось множество новых смыслов, старые же — утратили свое значение, — резюмирует Александр Лебедев. — На фестивале Алушта.Green мы обсудим, какие смыслы стоит взять с собой в Новое время. Поднимем важные вопросы экологии, осознанности и ответственного отношения к окружающей среде, на многие из которых у мирового сообщества до сих пор нет однозначного ответа. Мы продолжаем находить собственные решения, экспериментируя на поле современной культуры и искусства.

Важная информация!

На фестивале Алушта.Green будут соблюдены все меры по профилактике Covid-19, причем многие из них будут обыграны творчески. Так в Мастерских можно будет узнать, как сшить многоразовую дизайнерскую маску, а социальная дистанция на Карнавальном шествии станет частью общего сценария.

Организаторы фестиваля сознательно отказываются от любых бумажных и пластиковых носителей, программу и карту фестиваля можно будет получить в электронном виде.

Организаторы:

При поддержке Министерства туризма Крыма, администрации города Алушта , Ростуризма, Агентства стратегических инициатив

, Ростуризма, Агентства стратегических инициатив Александр Лебедев, предприниматель-визионер, идеолог фестиваля Alushta.Green

фото предоставлены пресс-службой фестиваля