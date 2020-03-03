В Крыму готовятся к паводками

МЧС России в Крыму определили первоочередные мероприятия по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением.

Согласно утвержденного Плана, Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым, муниципальным образованиям Крыма предписано обеспечить своевременное выполнение превентивных противопаводковых мероприятий, а также безопасный пропуск половодья и паводковых вод на реках в границах населенных пунктов. Обеспечить готовность гидротехнических сооружений, водохранилищ, прудов, мелиоративных систем и объектов, находящихся в зоне возможных подтоплений. Провести мониторинг состояния дорог республиканского значения в местах пересечения с водными объектами, — отмечают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым направило письма Главам муниципальных образований полуострова, в которых рекомендовало ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципальных звеньев территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также ля предотвращения происшествий, вызванных дождевыми и паводковыми водами, муниципальным образованиям необходимо уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уточнить расчет дежурных сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации паводков, кроме того, отработать вопросы взаимодействия предприятий и организаций на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными паводками и подтоплениями и обеспечить постоянный контроль технического состояния и готовности гидротехнических сооружений, водозаборных коллекторных колодцев и ливневых сбросов к пропуску паводковых вод. Также определить объекты жизнеобеспечения населения и зоны возможных катастрофических паводков и подтоплений, — отмечают специалисты.

В Крыму, в целях обеспечения безопасности населения и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия, вызванные паводками, по поручению Сергея Шахова, будут созданы оперативные рабочие группы из числа сотрудников МЧС Крыма, для проведения мониторинга на наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления прилегающих территорий в черте населенных пунктов. Ведь в прошлом году, в результате осмотра русел рек были выявлены участки, представляющие угрозу возникновения подтоплений.

Под пристальным вниманием крымских спасателей находится состояние рек в Бахчисарайском районе, г. Симферополь, Симферопольском и Белогорском районах: Несмотря на то, что согласно прогнозам больших паводков не ожидается, поскольку в Крыму не было обильных осадков и большого снежного покрова, тем не менее, обстановка по паводковым водам требует постоянного мониторинга, как со стороны крымских спасателей, так и глав муниципальных образований городов и районов Республики, — сообщил Сергей Шахов.

Фото из архива МЧС Республики Крым