В Крыму готовятся ослабить жесткие «коронавирусные ограничения»  

Глава РК Сергей Аксёнов анонсирует изменения в указе о режиме «повышенной готовности», они будут введены в действие в Крыму с 1 декабря. В частности планируется снять ограничения на работу заведений общественного питания в ночное время.

Что касается частичного послабления режима ограничений, то с учетом снижения темпов заболеваемости с 1 декабря ограничения на работу заведений общепита в ночное время будут сняты, они смогут работать круглосуточно, — рассказал Аксёнов.

По его словам, сейчас важно найти разумный баланс между организацией работы предприятий и сохранением здоровья граждан.

Глава Республики добавил, что в декабре будет возобновлен льготный проезд в общественном транспорте для вакцинированных граждан старше 60 лет. Помимо этого, разрешенная заполняемость залов кинотеатров и театров будет увеличена до 70%.

Кроме того Сергей Аксёнов подчеркнул важность роли руководителей медицинских учреждений для оперативного решения вопросов, поступающих от крымчан по теме здравоохранения.

Системные вопросы, которые поступают от крымчан, должны решаться более оперативно, чтобы людям не приходилось ждать, пока на них отреагирует республиканская власть. Вопросы должны решаться в тот день, когда они поступили на места. Практика показывает, что решение 95% вопросов, поступающих в обращениях, находится в компетенции главврачей и местной власти. Руководители должны вникать в эти детали. При этом, чтобы снизить число обращений, у граждан должна быть возможность обратиться к главврачам лично, по телефону или в мессенджере, или через форму обратной связи на сайте министерства здравоохранения, — уточнил Аксёнов.