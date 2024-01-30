В Крыму готовят очередную театральную премьеру – «Амадей» Питера Шеффера

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького готовит премьеру. Театр приступил к работе над новой постановкой «Амадей» по пьесе британского драматурга Питера Шеффера.

Уже этой весной зрители увидят премьеру от авторов спектаклей «Кабала святош», «Дон Жуан» и «Дракон». В творческую команду во главе с художественным руководителем театра, автором и режиссером-постановщиком спектакля, заслуженным деятелем искусств России Владимиром Магаром вошли художник-постановщик — народный художник России Борис Бланк, ассистент режиссера Андрей Чаквитая, художник Кирилл Ерёмин, художник по свету Роман Клочков, музыкальное оформление — Антон Калиниченко, балетмейстер — заслуженный деятель искусств Крыма Ольга Чехова, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Первый показ спектакля запланирован на май 2024 года.

Интересно, что премьера «Амадея» Питера Шеффера состоялась на сцене Королевского национального театра Великобритании в 1979 году, а уже через три года пьесу поставили в СССР, в ленинградском БДТ. Московская премьера состоялась 20 декабря 1983 года во МХАТе им. А.П.Чехова. Спектакль поставил известный режиссёр Марк Розовский. С момента премьеры роль Сальери исполнял Олег Табаков. Первым Моцартом был Владимир Пинчевский. После в роли великого композитора появлялись Роман Козак, Михаил Ефремов, Сергей Безруков. В 2017 году «Амадей» был поставлен на сцене Омского государственного академического театра драмы. В 2023 году в Театре им. Е.Б.Вахтангова «Амадея» поставил Анатолий Шульев с Виктором Добронравовым в роли Моцарта и Алексеем Гуськовым в роли Сальери.

Ну и напомним, что известный фильм 1984 года Милоша Формана «Amadeus» снят именно по пьесе Шеффера.

Фото: Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького.