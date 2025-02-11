В Крыму готовят руководителей студенческих трудотрядов для трудоустройства в летний период

С 7 по 9 февраля на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского прошла школа подготовки командных составов студенческих отрядов Республики Крым, участниками которой стали студенты, готовящиеся к предстоящему летнему трудовому сезону.

Участие в школе приняли более 80 бойцов Российских студенческих отрядов: командиров, комиссаров и мастеров студенческих отрядов ведущих высших и средне-профессиональных образовательных учреждений полуострова.

Школа студотрядов – это эффективная база подготовки руководителей линейных студенческих отрядов для работы на трудовых объектах, повышения их профессиональных компетенций и лидерских качеств, обсуждения проблемных ситуаций в работе и перспектив развития студотрядов Республики Крым в 2025 году.

Мероприятие стало важным этапом для дальнейшей подготовки студентов, которые скоро начнут свое профессиональное обучение по таким специальностям, как вожатый, медицинский работник, работник сферы услуг, сельскохозяйственной отрасли, горничная, повар и другие. В ходе школы участники прослушали серию лекций и мастер-классов, посвященных основным аспектам труда в различных сферах. Особенное внимание было уделено вопросам, касающимся организации трудовых процессов, управления отрядами и взаимодействия со студентами.

Благодаря таким мероприятиям мы стремимся сформировать командный потенциал у студотрядовцев, подготовить их к реальностям трудового рынка и дать им все необходимые инструменты для успешного входа в профессию. Это не только возможность для новичков, но и для опытных бойцов улучшить свои лидерские качества. В этом году мы уделяли особое внимание стратегии развития студенческих отрядов, и команды готовы к продуктивной работе на благо региона, – отметила руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Екатерина Денесюк.

После прохождения образовательного курса участниками было пройдено итоговое тестирование. Прошедшим аттестацию были вручены сертификаты об успешном прохождении школы командных составов студенческих отрядов Республики Крым.

Для меня, как для командира отряда, очень важно понимать свои прямые обязанности, знать основные механизмы вовлечения студентов в деятельность отрядов и в дальнейшем оказывать им поддержку при трудоустройстве. Я стремлюсь развивать не только профессиональные компетенции, но и лидерские качества, и такие мероприятия мне в этом помогают. Важно, чтобы каждый командный состав после прохождения школы почувствовал свою значимость и возможность внести вклад в общее дело, – рассказала Ангелина Радченко, командир студенческого педагогического отряда «Кондор» Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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