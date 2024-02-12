В Крыму готовят руководителей студенческих трудовых отрядов

Студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений, желающих работать в летний период вожатыми, строителями, проводниками, работниками сферы гостеприимства и сервисного обслуживания, сельского хозяйства и других направлений трудовой деятельности, объединяют в студенческие трудовые отряды. Тем самым, решается серьезная нехватка в сезонных работниках. Для эффективной работы студенческих отрядов в Крыму проводят школы подготовки командных составов. По планам на 2024 год в вузах и колледжах Республики Крым будут сформированы не менее 40 студенческих трудовых отрядов. На данный момент уже проведено обучение 60 руководителей студенческих отрядов, а за год их будет обучено более сотни.

С 9 по 11 февраля в детском оздоровительном комплексе «Ак Барс», расположенном в пгт Форос, прошла первая в этом году Региональная школа подготовки командных составов студенческих отрядов Республики Крым. Её участниками стали более 60 командиров, комиссаров и мастеров студенческих отрядов ведущих вузов и колледжей полуострова.

Студентов обучили основам организации и управления отрядами: как создать отряд, как выстроить взаимодействие между отрядом, штабом студотрядов региона, руководством образовательной организации, как организовывать и проводить общественные и досуговые мероприятия. Также разобрали юридические и кадровые вопросы трудоустройства студентов, организацию и ведение документооборота, психологические основы работы с коллективом, позиционирование студенческих отрядов в обществе и в социальных сетях.

Впервые в этом году студенческие отряды выступили с инициативой формирования механизма трудового наставничества между студентами и школьниками. Сейчас на государственном уровне огромное внимание уделяется привлечению школьной молодежи к труду. Понимая это, крымские студенты при согласовании с руководствами школ помогают школьникам в возрасте от 14 лет и старше создать трудовые отряды подростков. Далее студотрядовцы берут шефство над подростками, начиная от их участия в трудовом добровольчестве и заканчивая трудоустройством в каникулярный период. По данному направлению деятельности студенческих отрядов был специально подготовлен и проведен отдельный образовательный модуль.

После прохождения обучения участники Региональной школы командных составов студенческих отрядов Республики Крым прошли итоговое тестирование. Сдавшим на отлично аттестацию были вручены сертификаты об успешном прохождении курса подготовки. Лучшие участники школы будут отправлены на Всероссийскую школу подготовки руководителей всероссийских трудовых проектов в г. Москву.

Школа комсоставов студотрядов – эффективная база подготовки руководителей линейных студенческих отрядов для работы на трудовых объектах и повышения их профессиональных компетенций. Они должны понимать свою ответственность и быть лидерами, которые умеют слушать своих соотрядников, быть готовыми поддержать и помочь в различных ситуациях. Школа проводится уже девятый год подряд, что было бы невозможно без поддержки как со стороны органов исполнительной власти, курирующих молодежную политику, образование, право на труд и социальную защиту населения, так и со стороны руководителей образовательных организаций. Многие летние трудовые достижения крымской молодежи закладываются именно на таких образовательных площадках. Понимая это, руководство в Республике Крым помогает в организации и проведении школ подготовки руководителей студенческих трудовых отрядов. Хочу отметить, что не в каждом регионе есть такая эффективная система взаимодействия. Одним из показателей успешности такого взаимодействия можно выделить то, что по итогам прошлого года студенческие отряды Республики Крым стали вторыми в стране по совокупности всех показателей своей деятельности. Ценим такое отношение и готовы в который раз в труде доказать желание работать на благо своего региона, на благо нашей страны», – отметил Владимир Кайданский, командир Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»