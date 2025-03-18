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В Крыму готовятся к паводкам и пожароопасному периоду
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму готовятся к паводкам и пожароопасному периоду

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:15 18.03.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции принял участие в совещании по подготовке к прохождению паводка и пожароопасного периода, которое состоялось под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева.

Среди прочего, Дмитрий Патрушев поставил задачу проверить водозаборы на предмет готовности к работе при низком уровне воды и при необходимости провести мероприятия по адаптации сооружений.

Регионам необходимо обратить особое внимание на состояние гидротехнических сооружений, а также бесхозяйных объектов, проверить готовность ливневых систем и подмостовых пространств и продолжить работу по установлению зон затопления и разработке планов по защите этих территорий.

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В мероприятии приняли участие представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федерального агентства водных ресурсов и Рослесхоза, руководители субъектов России.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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