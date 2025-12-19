Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму готовятся к празднованию 150-летия святителя Луки Крымского
Новости Республики
В Крыму готовятся к празднованию 150-летия святителя Луки Крымского
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму готовятся к празднованию 150-летия святителя Луки Крымского

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:15 19.12.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов вместе с Главой Крымской митрополии Высокопреосвященнейшим митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном принял участие во встрече организационного комитета по подготовке празднования 150-летия святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с организацией мероприятий, посвященных юбилею крымского святого, который будет отмечаться в 2027 году.

Так, среди обозначенных планов: реконструкция территории и объектов ПРО «Свято-Троицкий женский монастырь» города Симферополя Симферопольской и Крымской епархии Русской православной церкви, в соборе которого почивают мощи святителя; расширение или переезд в другое здание музея святителя Луки; организация новой инфраструктуры для паломников. Кроме того, предлагается изучить варианты размещения выставочной экспозиции «Россия – моя история» – мультимедийного исторического парка, в котором будет представлена история России с древнейших времен до наших дней, а также издание литературы и съемки фильма о Луке Крымском, сценарий к которому готовит Владыка Тихон.

Как отметил Сергей Аксёнов, особое значение личность и наследие святого – выдающегося хирурга и богослова – имеют для медицинского сообщества.

В связи с этим, помимо прочего, предполагается строительство комплекса для проведения профильных медицинских конференций, симпозиумов, образовательных мероприятий. В целом, создаваемое духовно-культурное пространство в Симферополе будет способствовать развитию города как места притяжения для гостей Крыма: паломников, туристов, всех, кому интересна и дорога история страны, – сказал Глава республики.

Сергей Аксёнов выразил слова признательности Владыке Тихону и Крымской митрополии за труд на благо республики и ее жителей: «Благодарю Владыку за труды на ниве просвещения, образования и благотворительности. Уверен, что, объединив усилия Церкви, органов власти и общества, мы добьемся значимых результатов в сохранении и развитии духовного и исторического наследия Крыма».

Узнайте больше:  В Крыму на Ай-Петри - снег

В свою очередь, Владыка Тихон подчеркнул, что святитель Лука необычайно почитаем не только в России, но и во всем мире.

Огромное количество паломников уже сейчас приезжает в Крым, а если подготовить и представить интересный церковный, исторический, гражданский и образовательный центр, то их число только возрастет. Несомненно, такой центр сможет стать одним из самых привлекательных мест в Симферополе и в Крыму в целом, – считает Глава Крымской митрополии.

В мероприятии приняли участие министр культуры РК Татьяна Манежина, министр жилищной политики и государственного строительного надзора РК – главный архитектор Республики Крым Никита Тарасов, глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.