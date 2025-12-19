В Крыму готовятся к празднованию 150-летия святителя Луки Крымского

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с организацией мероприятий, посвященных юбилею крымского святого, который будет отмечаться в 2027 году.

Так, среди обозначенных планов: реконструкция территории и объектов ПРО «Свято-Троицкий женский монастырь» города Симферополя Симферопольской и Крымской епархии Русской православной церкви, в соборе которого почивают мощи святителя; расширение или переезд в другое здание музея святителя Луки; организация новой инфраструктуры для паломников. Кроме того, предлагается изучить варианты размещения выставочной экспозиции «Россия – моя история» – мультимедийного исторического парка, в котором будет представлена история России с древнейших времен до наших дней, а также издание литературы и съемки фильма о Луке Крымском, сценарий к которому готовит Владыка Тихон.

Как отметил Сергей Аксёнов, особое значение личность и наследие святого – выдающегося хирурга и богослова – имеют для медицинского сообщества.

В связи с этим, помимо прочего, предполагается строительство комплекса для проведения профильных медицинских конференций, симпозиумов, образовательных мероприятий. В целом, создаваемое духовно-культурное пространство в Симферополе будет способствовать развитию города как места притяжения для гостей Крыма: паломников, туристов, всех, кому интересна и дорога история страны, – сказал Глава республики.

Сергей Аксёнов выразил слова признательности Владыке Тихону и Крымской митрополии за труд на благо республики и ее жителей: «Благодарю Владыку за труды на ниве просвещения, образования и благотворительности. Уверен, что, объединив усилия Церкви, органов власти и общества, мы добьемся значимых результатов в сохранении и развитии духовного и исторического наследия Крыма».

В свою очередь, Владыка Тихон подчеркнул, что святитель Лука необычайно почитаем не только в России, но и во всем мире.

Огромное количество паломников уже сейчас приезжает в Крым, а если подготовить и представить интересный церковный, исторический, гражданский и образовательный центр, то их число только возрастет. Несомненно, такой центр сможет стать одним из самых привлекательных мест в Симферополе и в Крыму в целом, – считает Глава Крымской митрополии.

В мероприятии приняли участие министр культуры РК Татьяна Манежина, министр жилищной политики и государственного строительного надзора РК – главный архитектор Республики Крым Никита Тарасов, глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым