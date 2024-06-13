В Крыму говорили о возможном подтоплении из-за ливней, гроз и града

В связи с образованием южного циклона 15 и 16 июня в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни (30-50 мм), грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, град. На реках северного предгорья и южного берега Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок, — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Жителей предостерегли от выхода в прибрежную зону, на пирсы и берегоукрепительные сооружения.
источник: ТАСС
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С тегами: инфраструктура Крыма