В Крыму говорили о возможном подтоплении из-за ливней, гроз и града

Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым из-за ливней, гроз, града и сильного ветра 15-16 июня. Эти условия могут спровоцировать подъем воды в реках до опасных отметок и подтопление территорий, сообщается на

В связи с образованием южного циклона 15 и 16 июня в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни (30-50 мм), грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, град. На реках северного предгорья и южного берега Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок, — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Жителей предостерегли от выхода в прибрежную зону, на пирсы и берегоукрепительные сооружения.

источник: ТАСС