В Крыму говорят, что запасов в водохранилищах хватит более чем на год

Запасы в водохранилищах Республики Крым позволят обеспечивать население региона питьевой водой более одного года, сообщили ТАСС в Государственном комитете Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации (Госкомводхоз).

Существующие запасы воды в водохранилищах Крыма составляют около 260 млн куб. м, что практически соответствует объемам <…> 2023 года. Указанных объемов достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики Крымского полуострова на протяжении более одного года без учета притока в водохранилища в будущем периоде, — заявил ТАСС первый зампредседателя Госкомводхоза региона Гурам Соболев.

Отмечается, что особое внимание уделяется водообеспечению восточной части полуострова. В 2014-2023 годах в наливные водохранилища подано 450 млн куб. м воды, что позволило гарантированно обеспечивать водными ресурсами около 400 тыс. жителей восточной части региона. В эти водохранилища в 2024 году планируется подать около 58 млн куб. м воды.

В Министерстве экологии и природных ресурсов республики ТАСС заявили, что Крымский полуостров за счет собственных водных ресурсов обеспечен водой для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Запасы поверхностных и подземных вод, имеющихся в пределах полуострова, позволяют распределить водные ресурсы с учетом потребности каждого региона Крыма, не допуская дефицита питьевой воды, — отмечает глава Минприроды региона Ольга Славгородская.

По ее словам, в настоящее время степень разведанности запасов подземных вод составляет 90%, ресурсы питьевых и технических подземных вод Республики Крым оценены в количестве около 1,2 тыс. куб. м в сутки. В регионе более 2 тыс. скважин, на которые оформлены лицензии.

Ранее на сайте ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщалось, что в Крыму в мае снизился запас воды в водохранилищах из-за нехватки осадков.

О водоснабжении Крыма

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал около 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, разрешилась она летом 2021 года, когда прошли ливни.

При проведении спецоперации российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала в Херсонской области. В ночь на 6 июня 2023 года украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

По данным Госкомводхоза, на территории республики расположено 23 водохранилища общим объемом 398,4 млн куб. м, в том числе 15 водохранилищ естественного стока общим объемом 235,05 млн куб. м и 8 наливных, заполняемых из системы Северо-Крымского канала, общим объемом 145,35 млн куб. м. Из 291,7 км участка Северо-Крымского канала, проходящего по территории Республики Крым, используется более 147,7 км для переброски подземных вод в водохранилища восточной части Крыма.

источник: ТАСС