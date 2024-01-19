В Крыму говорят: страховая стоимость скифского золота оценивается в €1,4 млн

Ориентировочная сумма страхования скифского золота, переданного Украине, оценивается в €1,4 млн, сообщил председатель государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Все награбленное у нашего народа за века нашего общения с «цивилизованной» Европой без какого-либо срока давности должно быть возвращено. Что невозможно вернуть — должно быть компенсировано равноценными ценностями, изъятыми у грабителей и вандалов. Это касается и экспонатов четырех музеев Крыма — коллекции скифского золота — всего 2 111 единиц хранения, украденных у нас прокси-государством Запада — Украиной при соучастии Нидерландов. Для нас они бесценны, а их ориентировочная сумма страхования составляет €1,4 млн, — написал он в своем Telegram-канале.

Скифское золото, напоминает ТАСС — коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. 27 ноября Государственная таможенная служба Украины сообщила, что скифское золото привезли в Киев, начался процесс его таможенного оформления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что собрание артефактов принадлежит Крыму и должно храниться в крымских музеях.

источник: ТАСС