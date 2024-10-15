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В Крыму - "грибной сезон". На помощь заблудившимся грибникам спешит "КРЫМ-СПАС"
Фото: pikist.com

В Крыму — «грибной сезон». На помощь заблудившимся грибникам спешит «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 18:06 15.10.2024

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» дважды оказали помощь грибникам, заблудившимся в горно-лесной местности Белогорского района. Сначала в чрезвычайное ведомство поступила информация о том, что двое грибников заблудились в районе с. Курортного.

Для проведения поисково-спасательных работ выезжали сотрудники Белогорского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов, а также 2 спасателя от регионального отделения «РОССОЮЗСПАС» Республики Крым. В результате, спустя 5 часов грибники были найдены в 10 км от населенного пункта. В медпомощи они не нуждались. Поисковые работы осложнялись отсутствием связи с заблудившимися и темным временем суток, — сообщили в МЧС РК.

На поиски еще одного грибника, заблудившегося на плато Караби-Яйла, сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» выезжали уже совместно со спасателями Главного управления МЧС России по Республике Крым. Мужчина оперативно был найден в районе горы Карбуз-Тыгырткан и в медпомощи не нуждался.

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