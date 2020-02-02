В Крыму — холодный фронт. Дожди, а то и ливни

В понедельник погода в Крыму будет определяться ложбиной Атлантического циклона, днем 3 февраля прохождение холодного фронта, этого циклона.

Ожидается дождь, днем местами сильный. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°; днем +7…+12°, в горах +1…+6°. Во вторник осадки постепенно ослабеют. В среду на полуостров надвигается активный циклон с Балкан. Ожидаются сильные дожди, переходящие к вечеру в мокрый снег. Юго-западный ветер, днем перейдет на северо- восточный усилится до 21-24 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .