В Крыму хороших дорог станет больше
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:12 12.11.2025

Власти Республики Крым планируют к 2030 году довести долю дорог в нормативном состоянии с нынешних 48 до 60%, доложил глава региона Сергей Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Сейчас доля [дорог, доведенных] до нормативного состояния — 48%. <…> Все приезжают, особенно те, кто не был в Крыму уже больше пяти лет, и видят колоссальную разницу. Вечером зачастую невозможно рельеф местности узнать, потому что Крым действительно изменился кардинально, а те, кто не был десять лет, вообще не понимают, куда попали. Изменения колоссальные, планируем к 2030 году довести до 60% уровень [дорог] в нормативном состоянии, — сказал он.

По итогам 2024 года в министерстве транспорта Республики Крым сообщали, что доля дорог в нормативном состоянии в регионе выросла почти вдвое с момента воссоединения с Россией в 2014 году — с 25% до 42,7%. Всего на развитие транспортной-дорожной отрасли в период с 2015 по 2024 год было выделено порядка 471 млрд рублей, за это время было построено почти 389,57 км новых дорог, отремонтировано порядка 4,5 тыс. км дорог. Новые трассы, такие как «Таврида», значительно сократили время в пути в поездках по региону, что значительно улучшило логистику и доступность товаров и услуг в республике.

источник: ТАСС

