В Крыму хороших дорог станет больше

Власти Республики Крым планируют к 2030 году довести долю дорог в нормативном состоянии с нынешних 48 до 60%, доложил глава региона Сергей Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

