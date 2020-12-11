В Крыму хотят наказать организатора водной блокады полуострова

Сенатор от Крыма Сергей Цеков планирует направить обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против украинского политика Андрея Сенченко – инициатора водной блокады полуострова. Об этом Цеков рассказал РИА Новости . Напомним, накануне суд в Крыму огласил огласил приговор (19 лет колонии строгого режима) организатору энергоблокады полуострова Ленуру Ислямову. Вот и с Сенченко в Крыму решили поступить и по закону, и по совести, дабы получил то, чего заслуживает.

Нужно привлечь к ответственности и организатора водной блокады Крыма Андрея Сенченко. Он неоднократно хвалился, что, когда он был заместителем главы администрации исполняющего обязанности президента Украины, то именно с его подачи перекрыли Северо-Крымский канал. Я направлю обращение в прокуратуру Крыма с просьбой возбудить соответствующее уголовное дело, – заявил Цеков.

Андрей Сенченко – экс-крымчанин, в советское время – «профессиональный комсомолец», затем бизнесмен, вице-премьер правительства автономии, соратник Юлии Тимошенко, один из основателей «Черноморской ТРК», «беженец», «ястреб» украинской политики по отношению к Крыму. У него немало занятных высказываний, иллюстрирующих истинное отношение к крымчанам. Например такие:

Под действие не измененного Уголовного кодекса попадает примерно один миллион человек в Крыму и на Донбассе… Мы попытались смоделировать эту ситуацию и предложили более гибкое меню наказания для четырех самых применяемых тяжких статей Уголовного кодекса, и после этого промоделировали – где-то упало число этих людей. 100 тысяч посадим в Крыму и 400 на Донбассе… Условно говоря, в Крыму из этих 100 тысяч – 95 тысяч должно пойти в тюрьму по тяжким статьям. То есть это от 12 лет и дальше… Говорить, что энергетической, водной, товарной блокадой Крыма мы вернем Крым – точно нет. Мы должны толкать власть в шею, чтобы образовалась эффективная переговорная площадка для решения всех территориальных проблем нашей страны… До того, как в Крыму появился российский спецназ, там не было протестов против Украины. Но когда появился спецназ, то тогда они под дулами автоматов все это сделали. Более того, я 26-го февраля был на том самом митинге под Верховной Радой Крыма. Мы были вместе с Рефатом Чубаровым. Так, с одной стороны, были крымчане, а с другого – были эти ряженые казаки из Кубани. Я всю жизнь жил в Крыму, там есть казаки, их немного, они больше там туристов обслуживали, но кубанские, у них совсем другие цвета формы… Я, практически, единолично принимал решение о перекрытии Северо-Крымского канала, а дальше уже работала команда для того, чтобы это всё воплотить. Если мы говорим о невоенных методах давления на государство-агрессор, это – самый эффективный. Это ни в коем случае не давление на крымчан, а давление на оккупанта. Мы всё равно доведём до конца, этот кошмар закончится, Крым и Донбасс вернутся в состав независимой Украины…

Картина маслом. Цеков уверен: такой «товарищ» просто обязан понести наказание. Пусть пока заочное. Но ведь, сколько веревочке не виться…

Впрочем, Ленур Ислямов, приговоренный в Крыму к 19 годам колонии строгого режима, этим самым приговором пока бравирует. Украинские СМИ тиражируют его цитату:

Меня обвиняют в том, что я причинил ущерб этому государству – да я все время, пока живу, будут причинять ущерб России, захватившей Крым…

Диагноз понятен? Как там, «если враг не сдается»…