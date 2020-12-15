В Крыму хотят оперативно привить от коронавируса всех медработников

Предварительно, понадобится 5 тысяч доз вакцины «Спутник V».

В Крыму рассчитывают использовать до 5 тысяч доз вакцины от коронавируса для вакцинации всех медицинских работников, контактирующих с заразившимися. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

У нас сейчас цифра динамическая по тем коллегам, которые работают в инфекционных стационарах. Порядка 4-5 тысяч доз вакцин необходимо для того, чтобы мы могли привить тех коллег, которые работают в стационарах, — сказал Остапенко.

Напомним, сегодня в Крыму началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции. 8 декабря в Республику поступила первая партия вакцины Гам-Ковид-Вак («Спутник V») – 500 доз. В первую очередь вакцинируют медработников из зоны риска.

По словам Остапенко, вторая партия на 1000 доз вакцины от коронавируса также уже поступила в Крым. Первые «в очереди» на вакцинацию – медики. Массовая вакцинация начнется в поликлиниках полуострова не раньше января 2021 года.

Фото: минздрав РК.