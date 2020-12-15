Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму хотят оперативно привить от коронавируса всех медработников

crimeapress_news

В Крыму хотят оперативно привить от коронавируса всех медработников

В Крыму хотят оперативно привить от коронавируса всех медработников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:08 15.12.2020

Предварительно, понадобится 5 тысяч доз вакцины «Спутник V».

В Крыму рассчитывают использовать до 5 тысяч доз вакцины от коронавируса для вакцинации всех медицинских работников, контактирующих с заразившимися. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

У нас сейчас цифра динамическая по тем коллегам, которые работают в инфекционных стационарах. Порядка 4-5 тысяч доз вакцин необходимо для того, чтобы мы могли привить тех коллег, которые работают в стационарах, — сказал Остапенко.

Напомним, сегодня в Крыму началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции. 8 декабря в Республику поступила первая партия вакцины Гам-Ковид-Вак («Спутник V») – 500 доз. В первую очередь вакцинируют медработников из зоны риска.

По словам Остапенко, вторая партия на 1000 доз вакцины от коронавируса также уже поступила в Крым. Первые «в очереди» на вакцинацию – медики. Массовая вакцинация начнется в поликлиниках полуострова не раньше января 2021 года.

В Крыму хотят оперативно привить от коронавируса всех медработников

Фото: минздрав РК.

В Крыму хотят оперативно привить от коронавируса всех медработников

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.