В Крыму хотят построить Международный центр для студентов-спортсменов  

Глава крымского отделения Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Доценко предложил создать в Крыму международный центр для студентов-спортсменов, для этого на полуострове имеется вся необходимая инфраструктура.

Создание международного центра для студентов-спортсменов станет знаковым и имиджевым проектом. Студенты со всех стран мира смогут приезжать в Крым на сборы и спартакиады. Вся необходимая спортивная инфраструктура у республики есть. Плюс Крым обладает уникальными географическими и климатическими особенностями, которые позволят проводить соревнования по различным видам спорта, — сказал РИА Новости Доценко.

Одним из наиболее подходящих мест для создания центра, по его словам, может стать Южный или Западный берег Крыма.

Доценко также подчеркнул, что 2020 год Главой Республики Сергеем Аксёновым по инициативе РССС объявлен в Крыму Годом студенческого спорта.