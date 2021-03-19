В Крыму хотят решить проблему с очередями в детских садах до конца 2024 года

Власти Республики Крым полностью обеспечат детей местами в детских садах до конца 2024 года. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, в Крыму обеспеченность местами в детских садах – от 77 до 92%.

Обеспеченность на сегодняшний день местами в детских садах детей ясельного возраста от 0 до 3 лет составляет 77% и 92% — детей от 3 до 7 лет. Мы планируем закончить полностью все мероприятия и добиться 100% ситуации до конца 2024 года, реализовав все программы в первую очередь национальные проекты, — сказал Аксёнов.

Глава Республики отметил, что за последние семь лет, которые Крым находится в составе России, построено 35 капитальных и 68 модульных детских садов. Кроме того, в регионе отремонтировали 128 детских садов, что позволило создать 31 тысячу мест.

Напомним, Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года поставлена задача достижения 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В Республике Крым сеть образовательных организаций всех видов и форм собственности, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, включает 419 дошкольных образовательных учреждений и 131 структурное подразделение при общеобразовательных организациях.

Мероприятия по ликвидации очередности и созданию дополнительных мест в образовательных организациях для детей дошкольного возраста реализуются за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (строительство и реконструкция) и Национальных проектов, за счет средств бюджета Республики Крым (проведение капитального ремонта, приобретение и установка модульных детских садов), за счет средств бюджетов муниципальных образований (текущий и капитальный ремонт, перепрофилирование групповых помещений), — отметили в республиканском Совмине.

В 2021 году В Крыму планируется открытие 14 детсадов, которые обеспечат 2 311 дополнительных мест. Также начнут функционировать 25 объектов, строительно-монтажные работы которых завершены в 2020 году и в которых будут созданы 3 807 дополнительных места.