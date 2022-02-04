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В Крыму хотят легализовать услуги прогулочных судов  
Фото: pxhere.com

В Крыму хотят легализовать услуги прогулочных судов  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым туристический 14:14 04.02.2022

Глава РК Сергей Аксёнов заявил, что перед властями в Крыму стоит задача помочь в легализации услуг прогулочных судов. По его мнению, легализация морских перевозок позволит обеспечить безопасность граждан при предоставлении услуг и поступление налогов в бюджет, поскольку многие перевозчики сегодня работают без соответствующих документов.

Если перевозчик соблюдает все требования к безопасности, вне зависимости от формы собственности, нужно помочь ему легализовать бизнес. И соответственно, у тех, кто работает незаконно, не должно быть возможности продолжать свою деятельность, — сказал Глава Крыма.

Согласно поручению Аксёнова, республиканские минтранс и минкурортов должны до 1 марта по каждому приморскому муниципалитету подготовить перечень всех морских перевозчиков для дальнейшей работы по легализации судов.

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Кроме того, Глава Крыма подчеркнул, что необходимо расторгать договоры с предпринимателями, которые допускают нарушения при использовании пляжных территорий.


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