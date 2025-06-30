В Крыму хотят пересмотреть закон о деятельности поисковых организаций

Дело в том, что с 22 июня 2041 года все, скрытое под землей или водой, содержащее следы существования человека, время возникновения которого превышает сто лет, переходит в разряд так называемого культурного слоя и является предметом деятельности археологии как науки. Это следует из информационного материала Института археологии РАН, который ссылается на выдержки из Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Понимая тот масштаб еще не решенных задач по поиску погибших, но не захороненных людей на территории нашего полуострова в годы Великой Отечественной войны, я думаю, что придется отодвигать хронологические рамки, никакого другого пути нет, — отметил Бобков.

Он подчеркнул, что за 16 лет будет невозможно найти и должным образом перезахоронить всех павших при обороне и освобождении полуострова в 1941-1944 годах, умерших в концлагерях военнопленных, расстрелянных и погибших от голода мирных жителей и партизан.

Мы преодолевали и большее. У нас в регионе есть масса примеров необходимых компромиссов. Здесь, к счастью, речь идет о законе — это слова. Мы эти формулировки можем откорректировать. Я уверен, когда подойдем ближе к сроку, так и произойдет, поисковая деятельность ни в коем разе не остановится, потому что это наш долг. В России Крым в этом отношении может стать пилотным регионом, — заявил Бобков.

По его словам, Крым – единственный регион России, на территории которого два города — Севастополь и Керчь – получили звание городов-героев и Феодосия – города воинской славы. За удержание полуострова и его освобождение велись продолжительные и ожесточенные бои. На территории полуострова нацистами были массово уничтожены некоторые этносы, против захватчиков велась активная партизанская борьба и деятельность подпольщиков.

источник: РИА Новости Крым