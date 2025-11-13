Прямо сейчас:
В Крыму хотят разрабатывать новые месторождения подземных термальных вод
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:51 13.11.2025

На западе Крыма, в Саках будут разрабатывать месторождения подземных минеральных вод, а в Белогорском и Красногвардейском районах полуострова – добывать известняки, гравий и песок. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма.

Согласовали технический проект разработки месторождения подземных минеральных термальных вод для лечебного питья и бальнеолечения санаторно-курортными учреждениями города Саки, – проинформировала Шевцова в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам министра, согласованы изменения в проектную документацию по разработке месторождения известняков в Белогорском районе и месторождения гравийно-песчаных пород в Красногвардейском районе. Недропользователям дан ряд рекомендаций, уточнила она.

Министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий ранее сообщил что российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам. По его словам, это направление является для Крыма очень перспективным.

Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали в бане, которая работает на термальной скважине в селе Низинное Сакского района Крыма. Скважина напорных термальных вод появилась в Низинном в середине прошлого века, когда здесь велись работы по поиску газо- и нефтяных месторождений. Примерно тогда же здесь построили сельскую баню, ведь вместо полезных ископаемых нашли теплую воду.

источник: РИА Новости Крым

