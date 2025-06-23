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В Крыму хотят сформировать единый гастрономический турпродукт
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

В Крыму хотят сформировать единый гастрономический турпродукт

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:46 23.06.2025

В задачи Межведомственной группы по развитию гастрономической индустрии Крыма, сформированной Министерством курортов и туризма РК в рамках федерального проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «ПроЕду по России»,  входит создание единого гастрономического турпродукта региона. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий на презентации проекта «В Крыму ЕСТЬ».

Безусловно Крым богат на гастрономические предложения, есть интересные точки питания, локации, фермы, но нет пока единой картины, единого турпродукта, который можно красиво презентовать регионам России. Нашей целью является формирование единого гастрономического турпродукта региона — необходимо очертить турмаршруты по точкам притяжения, создать визуальную и маркетинговую концепцию. Все это в итоге повлияет на экономику региона и отдельного предпринимателя, так как гастротуризм пользуется огромной популярностью у гостей,  — отметил министр.

Так, на семинаре был дан старт крымской ветви федерального проекта «ПроЕду по России» — «В Крыму ЕСТЬ». Представителей общественного питания, ресторанов, кафе пригласили к совместной разработке, тестированию и внедрению крымского меню и его адаптации к формату заведения, на основе сформованного Реестра крымских локальных продуктов, их поставщиков и производителей.

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Кафе и рестораны могут войти в число пилотных заведений общественного питания региона по работе над формированием крымского меню, с использованием своих наработок, технологий и культурно-исторической направленности заведения.

По словам координатора проекта Елены Юрченко, главным критерием продвижения гастротуризма должна быть системность. При участии объектов науки и образования уже сформирован реестр крымских специалитетов, на основе которого пилотный пул опытных рестораторов создаст локальное меню. В разработке меню может учитываться национальный колорит и обязательно история, культура и традиции Крыма.

Первые итоги пилотных проектов будут подведены в рамках гастрофестиваля в Ялте, на форуме-выставке туризма и активного отдыха «ТуристЭкспо. Крым 2025». А разработанная методология продвижения может быть в дальнейшем растиражирована на все регионы России.

Активное участие в семинаре приняли порядка 20 ведущих рестораторов Крыма, которых планируется привлечь к проекту.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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