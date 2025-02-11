В Крыму хотят возродить гандбол. Первый турнир прошёл в Первомайском

В соревнованиях приняли участие три команды: «Тимуровец» из Ильинки Красноперекопского района (тренер – Артем Киричик), «Яш кучъ» (сборная Сакского района) из Столбового Сакского района (тренеры – Бахтияр Усеинов и Энвер Мустафаев) и SATROP из Первомайского (тренер – Татьяна Волошко).
Организовала и провела турнир Региональная общественная организация «Крымская федерация гандбола» (председатель – Алие Халитова).
Главный судья – Эмирали Шальверов, судьи – Энвер Аблаев, Ярослав Аксаментовский и Елена Кошельник.
Согласно Регламенту соревнований, команды-участницы сыграли между собой в один круг.
Результаты игр: «Яш кучъ» – «Тимуровец» – 4:22, SATROP – «Яш кучъ» – 30:2, SATROP – «Тимуровец» – 29:13.
Таким образом, победителем турнира стала команда SATROP. Второе место занял «Тимуровец», третье – «Яш кучъ».
Победители и призеры соревнований награждены медалями и грамотами.
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