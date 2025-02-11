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В Крыму хотят возродить гандбол. Первый турнир прошёл в Первомайском
фото: ВКонтакте, РОО "Крымская Федерация гандбола"

В Крыму хотят возродить гандбол. Первый турнир прошёл в Первомайском

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:03 11.02.2025

9 февраля в Первомайском на базе спортивного зала МБОУ ДОД ДЮСШ им. В. Ф. Иванова прошел Республиканский турнир по гандболу среди юношей 2010-2011 гг. р., посвященный памяти основателя гандбола в Первомайском районе Виктора Филипповича Иванова.

В соревнованиях приняли участие три команды: «Тимуровец» из Ильинки Красноперекопского района (тренер – Артем Киричик), «Яш кучъ» (сборная Сакского района) из Столбового Сакского района (тренеры – Бахтияр Усеинов и Энвер Мустафаев) и SATROP из Первомайского (тренер – Татьяна Волошко).

Организовала и провела турнир Региональная общественная организация «Крымская федерация гандбола» (председатель – Алие Халитова).

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Главный судья – Эмирали Шальверов, судьи – Энвер Аблаев, Ярослав Аксаментовский и Елена Кошельник.

Согласно Регламенту соревнований, команды-участницы сыграли между собой в один круг.

Результаты игр: «Яш кучъ» – «Тимуровец» – 4:22, SATROP – «Яш кучъ» – 30:2, SATROP – «Тимуровец» – 29:13.

Таким образом, победителем турнира стала команда SATROP. Второе место занял «Тимуровец», третье – «Яш кучъ».

Победители и призеры соревнований награждены медалями и грамотами.

источник: «Крымский спорт»

 

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