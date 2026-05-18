В Крыму хотят возродить целебные источники

Я считаю, что необходимо начинать с разработки дорожной карты развития этого направления, создания новых питьевых бюветов. После этого уже будут видны пути, с каких регионов приоритетно начинать и какими заканчивать, – сказал гость эфира.

Специалист считает, что прежде всего надо развивать Сакско-Евпаторийский санаторно-курортный кластер. Так, недавно в курортном парке города Саки был открыт новый бювет минеральной воды. Евпатория тоже имеет огромную перспективу в разработке этого направления, считает спикер.

На территории города-курорта Евпатории более 20 питьевых бюветов существовало при Советском Союзе, а источников разведанных – более 40. То есть там потенциал огромный и этим нужно заниматься. О Евпатории должны говорить не только как о всероссийской детской здравнице, но и как о питьевом курорте, – выразил мнение собеседник.

По информации гостя эфира, в Крыму в будут строиться новые санатории, и их проекты предусматривают создание дополнительных бюветов с минеральной водой.

Я считаю, что на уровне отдельных городов – Феодосии, Евпатория – нужно разрабатывать городские концепции создания бюветов и развития питьевого направления, – сказал специалист.

Целебные источники, по его данным, есть в Симферопольском и Джанкойском районах Крыма, в Ялте, в поселке Новый Свет, в районе Судака. «И в самом Судаке тоже есть скважины, залежи сероводородных вод. Это направление тоже нуждается в дополнительном развитии, – поделился спикер.

По мнению Вячеслава Бури, в данное время туристы мало информированы о таких возможностях крымских курортов, и стоит уделять большее внимание их популяризации.

Этим нужно заниматься не просто точечно, а системно, тогда через определенное количество времени о нас, о Крыме, будут говорить как о питьевом курорте, и мы получим и дополнительный трафик, и создадим уже полноценную, комплексную систему оздоровления, – подытожил эксперт.

источник: РИА Новости Крым