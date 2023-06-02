В Крыму хозяйственный «умелец» сделал врезку в подземный газопровод

Воровал газ всю зиму.

В Крыму вынесен приговор по уголовному делу о хищении природного газа из газопровода в Кировском районе. 55-летний местный житель признан виновным в совершении преступления по пп. «б, в» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из газопровода, в крупном размере). Не в меру хозяйственный «умелец» оригинально решил проблему отопления своих теплиц.

Установлено, что мужчина осуществил незаконную врезку в подземный газопровод среднего давления и на протяжении двух зимних месяцев прошлого года использовал газ для отопления теплиц, расположенных в селе Изюмовка. В результате незаконных действий ГУП РК «Крымгазсети» причинен ущерб на сумму свыше 300 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Причиненный преступлением ущерб будет взыскан в порядке гражданского судопроизводства.

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