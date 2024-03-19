В Крыму хуже всего с балансом работы и личной жизни у врачей и учителей

Соблюдать баланс работы и личной жизни реже всего удается врачам и учителям. В опросе сервиса SuperJob приняли участие трудоустроенные граждане из Крыма.

Баланс работы и личной жизни соблюдают 45% работающих. 33% сосредоточены в основном на работе. 6% — на личной жизни. Причем в балансе сегодня чаще пребывают крымчане старше 45 лет. Судя по комментариям, из-за нехватки персонала на рынке труда молодежь вынуждена работать активнее, а зрелые горожане, хотя много работать не перестали, на рабочих местах чувствуют себя увереннее: из-за демографической ямы их еще долго некем будет заменить, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Среди представителей распространенных профессиональных групп о балансе работы и личной жизни чаще рассказывали фармацевты, продавцы и секретари. Тех, кто сосредоточен на работе, больше среди врачей и учителей.

Время проведения: 19 февраля — 14 марта 2024 года